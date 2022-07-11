Тарілка каші та пляшка води: окупанти змушують маріупольців розбирати завали за їжу
У Маріуполі окупанти змушують людей розбирати завали та прибирати вулиці за тарілку каші та пляшку води
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Попри обіцянки та часткову виплату набільш незадоволеним, маріупольці продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Тарілка каші та пляшка води – єдина гарантована оплата важкої праці на спеці. Всього окупаційній владі Маріуполя виділено грошей на оплату 900 робочих на завалах з розрахунку 12 тис. рублів (приблизно 6 тис. грн. за реальним курсом) на місяць. Реально задіяно в три-чотири рази більше, – пише Андрющенко.
Він також додає, що таким чином окупаційна влада сторює картинку для російських кураторів, а тим часом крадуть гуманітарку, дизпаливо та гроші.
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