У Маріуполі встановили тризуб, який раніше викрали росіяни
У тимчасово окупованому Маріуполі невідомі відновили тризуб, який прибрали окупанти
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти прибрали тризуб, але він дивним чином з’явився на старому місці. Не інакше маріупольські відьми попрацювали. Але, це не точно. Точно лише єдине: Відплата - поруч!", - написав він.
- 19 липня голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що завдяки партизанам Сили оборони мають точні координати позиції росіян у Херсонській області.
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