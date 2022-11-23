Будуть відповідати. Зеленський відреагував на обстріли у Вільнянську та Куп’янську
Російська держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів
Про це президент України Володимир Зеленський написав у Фейсбуці.
"Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів. Унаслідок ракетного удару по пологовому відділенню Вільнянської лікарні загинуло немовля, поранена жінка. Під завалами, ймовірно, є ще люди", - йдеться повідомленні.
Окрім того, окупанти обстріляли багатоповерхівку та поліклініку в Куп’янську. Загинуло двоє людей, одну людину госпіталізовано. На місцях працюють усі служби.
"Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну", - написав президент.
- Вночі на 23 листопада російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні.
- Окупанти завдали удару по поліклініці та багатоповерхівці в м. Куп'янськ, жінка та чоловік загинули, ще двоє людей отримали поранення.
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