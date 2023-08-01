Про це йдеться на сайті премії.

"Малоформатні книги, книги ірландських авторів, дебютні романи, другі романи, романи про сім'ю, політику та навколишнє середовище - це все, що вам потрібно знати про цьогорічний довгий список", - вказано у повідомленні.

До списку увійшли 13 книжок:

"Заклинання добрих речей" (A Spell of Good Things) Айобамі Адебайо;

"Давні часи Господа" (Old God’s Time) Себастьяна Баррі;

"Навчання слухняності" (Study for Obedience) Сари Бернштейн;

"Якщо я переживу тебе" (If I Survive You) Джонатана Ескофері;

"Як побудувати човен" (How to Build a Boat) Елейн Фіні;

"Цей інший рай" (This Other Eden) Пола Гардінга;

"Перлина" (Pearl) Сіан Г’юз;

"Усі малі пташині серця" (All the Little Bird-Hearts) Вікторії Ллойд-Барлоу;

"Пророча пісня" (Prophet Song) Пола Лінча;

"Вознесіння" (In Ascension) Мартіна МакІннеса;

"Західний провулок" (Western Lane) Четни Мару;

"Укус бджоли" (The Bee Sting) Пола Мюррея;

"Будинок дверей" (The House of Doors) Тан Тван Енг.

Зазначається, що у список потрапили 10 авторів, яких ще ніколи не номінували на премію, серед них - чотири письменники-дебютанти.

Найкоротшою книгою у цьогорічному списку став роман Четни Мару "Західний провулок". Він містить усього 176 сторінок. Найдовший твір - "Укус бджоли" (The Bee Sting) Пола Мюррея (656 сторінок).

Цьогорічні номінанти представляють сім країн чотирьох континентів: Шотландію, Англію, Ірландію, Канаду, США, Нігерію та Малайзію. Водночас найбільш представленою виявилась Ірландія - він країни номіновано чотирьох авторів.

Довідка. Щорічна Міжнародна Букерівська премія – престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською мовою та опублікований у Великій Британії чи Ірландії. У 2014 році премія дозволила висувати англомовних авторів і з інших країн світу.