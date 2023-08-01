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Головна Культура Букерівська премія 2023: оголошено довгий список номінантів

Букерівська премія 2023: оголошено довгий список номінантів

1 серпня, 2023 вiвторок
14:46
Культура Букерівська премія обирає назву для своєї статуетки

Міжнародна Букерівська премія у вівторок, 1 серпня, оприлюднила довгий список творів, які претендуватимуть на нагороду цьогоріч

Про це йдеться на сайті премії. 

"Малоформатні книги, книги ірландських авторів, дебютні романи, другі романи, романи про сім'ю, політику та навколишнє середовище - це все, що вам потрібно знати про цьогорічний довгий список", - вказано у повідомленні. 

До списку увійшли 13 книжок: 

  • "Заклинання добрих речей" (A Spell of Good Things) Айобамі Адебайо;
  • "Давні часи Господа" (Old God’s Time) Себастьяна Баррі;
  • "Навчання слухняності" (Study for Obedience) Сари Бернштейн;
  • "Якщо я переживу тебе" (If I Survive You) Джонатана Ескофері;
  • "Як побудувати човен" (How to Build a Boat) Елейн Фіні;
  • "Цей інший рай" (This Other Eden) Пола Гардінга;
  • "Перлина" (Pearl) Сіан Г’юз;
  • "Усі малі пташині серця" (All the Little Bird-Hearts) Вікторії Ллойд-Барлоу;
  • "Пророча пісня" (Prophet Song) Пола Лінча;
  • "Вознесіння" (In Ascension) Мартіна МакІннеса;
  • "Західний провулок" (Western Lane) Четни Мару;
  • "Укус бджоли" (The Bee Sting) Пола Мюррея;
  • "Будинок дверей" (The House of Doors) Тан Тван Енг.

Зазначається, що у список потрапили 10 авторів, яких ще ніколи не номінували на премію, серед них - чотири письменники-дебютанти. 

Найкоротшою книгою у цьогорічному списку став роман Четни Мару "Західний провулок". Він містить усього 176 сторінок. Найдовший твір - "Укус бджоли" (The Bee Sting) Пола Мюррея (656 сторінок).

Цьогорічні номінанти представляють сім країн чотирьох континентів: Шотландію, Англію, Ірландію, Канаду, США, Нігерію та Малайзію. Водночас найбільш представленою виявилась Ірландія - він країни номіновано чотирьох авторів. 

Довідка. Щорічна Міжнародна Букерівська премія – престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською мовою та опублікований у Великій Британії чи Ірландії. У 2014 році премія дозволила висувати англомовних авторів і з інших країн світу.

  • 23 травня в лондонському Sky Gardens відбулася церемонія вручення Міжнародної Букерівської премії. Її отримали болгарський письменник Георгі Господінов та перекладачка Анджела Родель за роман "Прихисток часу".

Суспільство
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