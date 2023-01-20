Букерівська премія обирає назву для своєї статуетки

Про це повідомили на офіційному сайті відзнаки.

Стало відомо, що 2022 року оргкомітет Букерівської премії вирішив відновити вручення статуетки, створеної для неї наприкінці 1960-х британським митцем польського походження Яном Пеньковські.

"Вона висока й елегантна, одягнена в плісировану сукню без рукавів. Її голова повернута, волосся зібрано в тугий боб. Її руки тягнуться вверх, тримаючи велику чашу. Вона не має імені, але ви все одно можете впізнати її як оригінальний трофей Букерівської премії", - так оргкомітет премії описує статуетку, натхненну стилістикою ар-деко.

Зазначається, що вперше її вручили 1969 року, коли й розпочала свою діяльність Букерівська премія. Тоді статуетку отримав Персі Говард Ньюбі за роман "За це доведеться відповісти".

Щоб створити сучасну версію трофея, статуетку Ньюбі засканували, а її форму надрукували на 3D-принтері. Нову версію відзнаки виливають з олова та фарбують у золотий колір. Вона буде вручатись всім наступним лауреатам Букерівської та Міжнародної Букерівської премій.

Зокрема запропонувати ім’я для статуетки може кожен охочий, заповнивши на сайті премії форму для голосування. Той, хто надасть найкращий варіант, отримає у подарунок колекційне видання роману Гіларі Мантел "Вулфголл" та пір’яну ручку Montegrappa Zero.

Додається, що заявки приймаються до 27 січня.