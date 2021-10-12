Буковель засипало першим снігом
На горі Піп Іван та на гірськолижному комплексі Буковель випав сніг
Про це повідомляє пресслужба комплексу та Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
Сьогодні, 12 жовтня на гірськолижному комплексі Буковель (Івано-Франківська область) і на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг.
"Перший сніг вкриває схили курорту (Буковель - ред.)! Уже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки, подивіться як світ ховається білосніжною ковдрою", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу, температура повітря на горі піп Іван впала до -1°C, вітер південно-західний, 5 м/с, спостерігаються хмари та туман.
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