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Як удома приготувати смачненькі булочки з яблуками
Ніжні, пухкі, ароматні та дуже красиві. Повз дріжджові булочки з яблуками пройти неможливо - вони зачаровують ароматом й апетитним виглядом. Вони обов'язково зберуть усю сім'ю за великим столом і перетворять чаювання на свято
Інгредієнти для булочок з яблуками
- олія - 1 чайн. л.
- яйця (для змащування верху булочок) - 1 шт.
- цукрова пудра - 2 стол. л.
Для тіста:
- яйце - 1 шт.
- молоко - 100 мл
- сухі дріжджі - 4 г
- сіль - 0,75 чайн. л.
- цукор (плюс 1 ч. л. для активації дріжджів) - 1,5 стол. л.
- вершкове масло - 40 г
- ванілін - 0,5 чайн. л.
- пшеничне борошно - 250 г
Для начинки:
- яблука - 400 г
- апельсини - 0,5 шт.
- вершкове масло - 30 г
- цукор - 3 стол. л.
- мелена кориця - 1 чайн. л
Рецепт приготування булочок з яблуками
- дріжджі змішайте з 1 чайною ложкою цукру
- залийте молоком, перемішайте
- молоко має бути теплим
- залишіть дріжджі на 20 хвилин до утворення "шапочки"
- вершкове масло розтопіть на водяній бані
- дайте йому трохи охолонути
- яйце збийте з сіллю та цукром до однорідності
- додайте дріжджі, що підійшли, перемішайте
- влийте розтоплене вершкове масло
- знову перемішайте
- борошно двічі просійте з ваніліном
- всипте муку частинами до рідкої маси, одночасно перемішуючи
- замісіть м'яке тісто, що трохи липне до рук
- залиште в теплому місці приблизно на 1 годину, прикривши миску рушником, щоб тісто не завітрилося
- заздалегідь увімкніть духовку на 180 градусів
- з половини апельсина зніміть цедру та вичавіть сік
- яблука очистіть від шкірки та насіння
- поріжте їх дрібними кубиками
- на сковороді розтопіть вершкове масло
- додайте цукор, апельсинову цедру і сік
- перемішайте
- проваріть масу, що вийшла, до розчинення цукру
- викладіть яблука
- тушкуйте на середньому вогні, помішуючи, до м'якості
- за 5 хвилин до готовності посипте яблука корицею
- перемішайте
- готову начинку викладіть у відповідного розміру посудину та дайте охолонути
- за цей час тісто добре піднялося
- тісто викладіть на стіл, присипаний борошном
- зробіть із тіста ковбаску
- розділіть її на 10 рівних частин
- кожну частину тіста розкачайте в круглий коржик
- на середину викладіть начинку
- треба зробити 4 надрізи під 90 градусів, не дорізаючи до середини коржика
- щоб сформувати "трояндочку", підніміть один куточок тіста і прикрийте начинку
- потім аналогічно загорніть другий куточок тіста навколо начинки
- ті самі дії повторіть з усіма куточками
- при цьому трохи притисніть кінчики куточків тіста до основи "трояндочки", щоб під час випікання булочки не розгорнулися
- викладіть сформовані булочки на деко, застелене промасленим пергаментом
- змастіть булочки зверху збитим яйцем
- випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору
- готовій випічці дайте охолонути
- перед подачею посипте булочки цукровою пудрою
Приємного чаювання!
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