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Як удома приготувати смачненькі булочки з яблуками

4 січня, 2024 четвер
11:40
рецепти булка

Ніжні, пухкі, ароматні та дуже красиві. Повз дріжджові булочки з яблуками пройти неможливо - вони зачаровують ароматом й апетитним виглядом. Вони обов'язково зберуть усю сім'ю за великим столом і перетворять чаювання на свято

рецепт булочок з яблуками

Інгредієнти для булочок з яблуками

  • олія - 1 чайн. л.
  • яйця (для змащування верху булочок) - 1 шт.
  • цукрова пудра - 2 стол. л.

Для тіста:

  • яйце - 1 шт.
  • молоко - 100 мл
  • сухі дріжджі - 4 г
  • сіль - 0,75 чайн. л.
  • цукор (плюс 1 ч. л. для активації дріжджів) - 1,5 стол. л.
  • вершкове масло - 40 г
  • ванілін - 0,5 чайн. л.
  • пшеничне борошно - 250 г

Для начинки:

  • яблука - 400 г
  • апельсини - 0,5 шт.
  • вершкове масло - 30 г
  • цукор - 3 стол. л.
  • мелена кориця - 1 чайн. л

Рецепт приготування булочок з яблуками

  • дріжджі змішайте з 1 чайною ложкою цукру
  • залийте молоком, перемішайте
  • молоко має бути теплим
  • залишіть дріжджі на 20 хвилин до утворення "шапочки"
  • вершкове масло розтопіть на водяній бані 
  • дайте йому трохи охолонути
  • яйце збийте з сіллю та цукром до однорідності
  • додайте дріжджі, що підійшли, перемішайте
  • влийте розтоплене вершкове масло 
  • знову перемішайте
  • борошно двічі просійте з ваніліном
  • всипте муку частинами до рідкої маси, одночасно перемішуючи
  • замісіть м'яке тісто, що трохи липне до рук
  • залиште в теплому місці приблизно на 1 годину, прикривши миску рушником, щоб тісто не завітрилося
  • заздалегідь увімкніть духовку на 180 градусів
  • з половини апельсина зніміть цедру та вичавіть сік
  • яблука очистіть від шкірки та насіння
  • поріжте їх дрібними кубиками
  • на сковороді розтопіть вершкове масло
  • додайте цукор, апельсинову цедру і сік
  • перемішайте
  • проваріть масу, що вийшла, до розчинення цукру
  • викладіть яблука
  • тушкуйте на середньому вогні, помішуючи, до м'якості
  • за 5 хвилин до готовності посипте яблука корицею  
  • перемішайте
  • готову начинку викладіть у відповідного розміру посудину та дайте охолонути
  • за цей час тісто добре піднялося
  • тісто викладіть на стіл, присипаний борошном
  • зробіть із тіста ковбаску
  • розділіть її на 10 рівних частин
  • кожну частину тіста розкачайте в круглий коржик
  • на середину викладіть начинку 
  • треба зробити 4 надрізи під 90 градусів, не дорізаючи до середини коржика
  • щоб сформувати "трояндочку", підніміть один куточок тіста і прикрийте начинку
  • потім аналогічно загорніть другий куточок тіста навколо начинки
  • ті самі дії повторіть з усіма куточками
  • при цьому трохи притисніть кінчики куточків тіста до основи "трояндочки", щоб під час випікання булочки не розгорнулися
  • викладіть сформовані булочки на деко, застелене промасленим пергаментом
  • змастіть булочки зверху збитим яйцем
  • випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору
  • готовій випічці дайте охолонути
  • перед подачею посипте булочки цукровою пудрою

Приємного чаювання!

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