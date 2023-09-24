Був проти України у НАТО, а тепер за: Зеленський у США мав зустріч з Кіссінджером
Президент Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися під час візиту в США з дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссінджером
Про це повідомив Єрмак у telegram.
Керівник Офісу президента зауважив, що Кіссінджер має багато цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з Росією.
"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу", - навів приклад Єрмак.
Він зауважив, що Росія намагається зруйнувати світовий порядок, порушувати й підміняти міжнародне право й Статут ООН, "нав‘язуючи власну конспірологію і тлумачення правил".
Єрмак зазначив, що Кіссінджер зараз є одним з лобістів України в НАТО.
- 18 вересня Володимир Зеленський розпочав візит до США. Він взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Також Зеленський зустрівся з президентом Бразилії.
- 21 вересня Зеленський зустрівся із головою Білого дому Джо Байденом у Вашингтоні. Байден під час зустрічі із президентом України оголосив про новий пакет допомоги, куди увійде більше артилерії, боєприпасів і протитанкової зброї.
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