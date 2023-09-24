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Був проти України у НАТО, а тепер за: Зеленський у США мав зустріч з Кіссінджером

24 вересня, 2023 неділя
21:03
Світ Єрмак, Зеленський і Кіссінджер

Президент Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися під час візиту в США з дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссінджером

Про це повідомив Єрмак у telegram.

Керівник Офісу президента зауважив, що Кіссінджер має багато цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з Росією. 

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу", - навів приклад Єрмак.

Він зауважив, що Росія намагається зруйнувати світовий порядок, порушувати й підміняти міжнародне право й Статут ООН, "нав‘язуючи власну конспірологію і тлумачення правил".

Єрмак зазначив, що Кіссінджер зараз є одним з лобістів України в НАТО. 

  • 18 вересня Володимир Зеленський розпочав візит до США. Він взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Також Зеленський зустрівся з президентом Бразилії.
  • 21 вересня Зеленський зустрівся із головою Білого дому Джо Байденом у Вашингтоні. Байден під час зустрічі із президентом України оголосив про новий пакет допомоги, куди увійде більше артилерії, боєприпасів і протитанкової зброї. 

Україна
Володимир Зеленський
НАТО
США
Андрій Єрмак
вступ до НАТО
Світ про Україну
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