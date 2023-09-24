Був проти України у НАТО, а тепер за: Зеленський у США мав зустріч з Кіссінджером

Про це повідомив Єрмак у telegram.

Керівник Офісу президента зауважив, що Кіссінджер має багато цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з Росією.

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу", - навів приклад Єрмак.

Він зауважив, що Росія намагається зруйнувати світовий порядок, порушувати й підміняти міжнародне право й Статут ООН, "нав‘язуючи власну конспірологію і тлумачення правил".

Єрмак зазначив, що Кіссінджер зараз є одним з лобістів України в НАТО.