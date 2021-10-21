Був радянським танкістом у Вільнюсі: у Греції за запитом Литви затримали ветерана АТО

Про це повідомила у Facebook правозахисниця, координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.



"Його затримали за запитом Литви, де Олександр був заочно засуджений за так званою справою 13 січня. Йдеться про події 1991 року, коли радянська влада, ввівши війська до Литви, силою намагалася повернути країну до складу СРСР. Тоді, під час штурму військовими телевежі у Вільнюсі, загинуло 15 осіб. У березні 2019 року Вільнюський окружний суд засудив 67 осіб за скоєння воєнних злочинів під час сумнозвісних подій у січні 1991 року. Так, це саме той вирок, яким до 10 років засуджено колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова та колишнього офіцера КДБ Михайла Головатого. Але серед засуджених виявився і громадянин України Олександр Радкевич, який на початку 1991 року служив у 107-й мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР, 11 січня 1991 року був призначений водієм-механіком танку, який знаходився поряд з Будинком друку у Вільнюсі, за який йшла боротьба", - написала Решетилова.



Правозахисниця наголосила, що українець співпрацював зі слідством, але зі свідка перетворився на обвинуваченого.



"Про вирок щодо нього Олександр не знав, хоча добровільно співпрацював зі слідством і був допитаний 2014 року як свідок українською прокуратурою у рамках міжнародної правової допомоги, яку Україна надавала Литві. Згодом Олександр зі свідка перетворився на обвинуваченого", - розповіла Решетилова.



За словами правозахисниці, дії українця не відповідають звинуваченню, яке йому пред'явили.



"Радкевича звинувачують у тяжких воєнних злочинах (вбивство, нелюдське поводження, використання заборонених методів ведення війни) фактично лише за те, що він був присутній у Вільнюсі у січні 1991 року як військовий радянської армії. Дії Радкевича не спричинили шкоди будь-якій людини, що чітко видно із самого вироку. Такий підхід до судочинства є абсолютно недопустимим", - підсумувала Решетилова.



Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українські дипломати вже встановили зв'язок із Радкевичем, із ним працюють адвокати.



"Консули підтримують із українцем регулярний зв'язок, він забезпечений українськими і грецькими адвокатами, умови його утримання прийнятні. 22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін для захисту інтересів нашого громадянина під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія. За нашими оцінками, розгляд апеляції може тривати кілька місяців", - розповів Ніколенко.