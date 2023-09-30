Бюджет-2024. Чому мені стає погано, коли я дивлюся на проєкт
Війна затягнулася — і наступний рік ми теж покладаємося на партнерів, що вони платитимуть для нас просто за все: зарплати вчителям, лікарям, держслужбовцям, платитимуть за ліки для онкохворих і садочки для нашої малечі. А ми із вами податками фінансуватимемо війну.
Я як ті чуваки з "Матриці" — за рядками цифр бачу хлопців із потужними стрілялками, біженців і переселенців на матрасах десь в спортзалі, ветеранів, що втратили здоровʼя, старих у їх городах, і те, як воно все хитко, OMG, як же воно все хитко. Голосування в Сенаті, голосування в Конгресі, голосування в Європарламенті, стомлені військові, треш в міністерствах, війна-війна-війна.
На відбудову в бюджеті не закладено нічого. По суті менше ніж нічого, у нас грошей вистачить десь на половину того, що будували/ремонтували до війни. Але насправді й цих грошей поки немає.
Що краще — з цих неіснуючих поки що грошей підвищити пенсію, яку дожирає інфляція, чи поремонтувати тротуар десь в Нікополі, розфігачений російськими снарядами? Виплатити родинам переселенців гроші, щоб їм вистачило на житло та їжу — чи поремонтувати водогін, що дає воду у місто з сотнею тисяч людей?
Я шукаю відповідь на це питання і не можу знайти. І так, і так суцільний сум.
Нам дуже, дуже потрібна перемога, нам дуже потрібно дотискати санкції.
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Про автора. Марія Репко, заступниця директора Центру економічної стратегії
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