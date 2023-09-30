Я як ті чуваки з "Матриці" — за рядками цифр бачу хлопців із потужними стрілялками, біженців і переселенців на матрасах десь в спортзалі, ветеранів, що втратили здоровʼя, старих у їх городах, і те, як воно все хитко, OMG, як же воно все хитко. Голосування в Сенаті, голосування в Конгресі, голосування в Європарламенті, стомлені військові, треш в міністерствах, війна-війна-війна.

На відбудову в бюджеті не закладено нічого. По суті менше ніж нічого, у нас грошей вистачить десь на половину того, що будували/ремонтували до війни. Але насправді й цих грошей поки немає.

Що краще — з цих неіснуючих поки що грошей підвищити пенсію, яку дожирає інфляція, чи поремонтувати тротуар десь в Нікополі, розфігачений російськими снарядами? Виплатити родинам переселенців гроші, щоб їм вистачило на житло та їжу — чи поремонтувати водогін, що дає воду у місто з сотнею тисяч людей?

Я шукаю відповідь на це питання і не можу знайти. І так, і так суцільний сум.

Нам дуже, дуже потрібна перемога, нам дуже потрібно дотискати санкції.



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Джерело

Про автора. Марія Репко, заступниця директора Центру економічної стратегії

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