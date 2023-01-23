Скарбничі фюрера відзвітували, що дефіцит бюджету за 2022 рік склав $48 млрд. Бункер очікував — не більше $19 млрд. Причина дві:

"не-війна", яка потягнула зростання витрат на третину;

санкції, які "ні на що не впливають".

Дефіцит мізків призводить до дефіциту фінансового. Саме тому верховний бункер-командувач прагне так швидко наступати

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За 11 місяців рашисти вихвалялися перевищенням доходів над видатками скарбниці у $8 млрд, але в грудні далі вдавати оптимізм не вдалося. Причин декілька:

Європа ввела нарешті нафтове ембарго, а колективний Захід – цінову стелю на російську нафту. В результаті середня ціна на орківський Urals упала практично удвічі,- до $47 за барель.

З 5 лютого для Росії почнеться новий етап шокової терапії – почне діяти ембарго на нафтопродукти, і матиме ще болючіший ефект, ніж нафтовий бан.

Сьогодні лише "нафтові" втрати Росії очікуються в обсязі $102 млрд за 2023 рік. Це чверть всього бюджету РФ

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Сьогодні лише "нафтові" втрати Росії очікуються в обсязі $102 млрд за 2023 рік. Це чверть всього бюджету РФ.

Хтось може подумати, що ось так і виглядає криза. Але - "ніт". Через деякий час виявиться, що цей був оптимістичний прогноз: після того, як скарбники фюрера нарешті порахують діру федерастичного бюджету, побачать "живі" втрати на енергетичних ринках.

Ось так дефіцит мізків призводить до дефіциту фінансового. Саме тому верховний бункер-командувач прагне так швидко наступати. Але наступити він здатен лише на граблі. Вже вкотре...

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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