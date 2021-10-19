Бюджетний комітет Ради рекомендував ухвалити проєкт бюджету-2022 у першому читанні, - Железняк

Про це народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.



"Бюджетний комітет підтримав Бюджет 2022 з правками депутатів до першого читання", - написав Железняк.



Він уточнив, що за регламентом Комітет мав ухвалити це рішення до 15 жовтня і роздати депутатам за два дні до голосування проєкту закону в Раді.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент, відповідно до регламенту, має розглянути проєкт закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" у першому читанні до 20 жовтня.