Бюджетний комітет Ради рекомендував ухвалити проєкт бюджету-2022 у першому читанні, - Железняк
Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував ухвалити у першому читанні проєкт закону "Про державний бюджет України на 2022 рік"
Про це народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Бюджетний комітет підтримав Бюджет 2022 з правками депутатів до першого читання", - написав Железняк.
Він уточнив, що за регламентом Комітет мав ухвалити це рішення до 15 жовтня і роздати депутатам за два дні до голосування проєкту закону в Раді.
- Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент, відповідно до регламенту, має розглянути проєкт закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" у першому читанні до 20 жовтня.
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