Про це інформує Бюро економічної безпеки України.

"Бюро економічної безпеки України погодило з Національним центром управління та випробувань космічних засобів алгоритм отримання детективами та аналітиками інформації, яка приймається наземними або космічними засобами, зокрема, супутникових знімків", - пише пресслужба.

Повідомляється, що отримані світлини БЕБ використовуватиме для пошуку потенційних зловживань, розтрати, прихованих активів, виявлення правопорушень, наприклад, в аграрному секторі, лісовому господарстві, а також як доказова база у кримінальних провадженнях.

"Надані Центром зображення мають високу просторову роздільну здатність та надають точні, надійні й своєчасні дані. Це дозволить Бюро попереджати, якісно та швидко розслідувати правопорушення у сфері економіки та ліквідовувати їх. Значно посилиться аналітична складова", - сказав директор БЕБ Вадим Мельник.

Підписаний сьогодні меморандум про співпрацю також передбачає використання Бюро економічної безпеки наявних інтелектуальних та матеріальних ресурсів Національного центру управління та випробувань космічних засобів.

Довідково. Національний центр управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ, раніше - Євпаторійський центр далекого космічного зв'язку) - установа, підпорядкована Державному космічному агентству України та здійснює управління польотами космічних апаратів, дослідження далекого космосу з використанням власних технічних засобів, контроль космічного простору та геофізичний моніторинг, випробування космічної техніки.

Метою діяльності є виконання заходів Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України та інших програм в інтересах національної безпеки та оборони.