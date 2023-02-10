"Кришував" гральний бізнес у Києві за $1,2 тис. в місяць: детективу БЕБ повідомили про підозру
ДБР затримало детектива Бюро економічної безпеки, який "прикривав" діяльність грального бізнесу в Києві за $1,2 тис. в місяць: чоловікові повідомили про підозру
Про це поінформувала пресслужба ДБР.
Зазначається, що правоохоронці розслідували діяльність групи зловмисників, яка займалася незаконним гральним бізнесом у столиці: організатори відкривали ігрові зали під виглядом проведення лотерей.
"Під час слідства працівники ДБР вийшли на детектива БЕБ, який за винагороду у $1,2 тис. на місяць "консультував" зловмисників щодо забезпечення безперешкодної діяльності. До цього він працював у іншому правоохоронному органі, де саме і займався протидією незаконному гральному бізнесу, а потім вирішив перенести "підробіток" на нову роботу", - повідомили в бюро розслідувань.
Так, працівники ДБР затримали детектива БЕБ під час отримання чергової "винагороди" в $1,2 тис. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди та бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 365-3 КК України).
"Також проведено 13 обшуків за адресами проживання фігурантів та об’єктів незаконних гральних закладів на території м. Києва. Працівники ДБР вилучили багато готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку", - мовиться в тексті пресслужби.
- Нагадаємо, 10 лютого працівники ДБР та СБУ проводять спільну операцію - обшуки по всій вертикалі митниці.
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