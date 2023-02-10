Про це поінформувала пресслужба ДБР.

Зазначається, що правоохоронці розслідували діяльність групи зловмисників, яка займалася незаконним гральним бізнесом у столиці: організатори відкривали ігрові зали під виглядом проведення лотерей.

"Під час слідства працівники ДБР вийшли на детектива БЕБ, який за винагороду у $1,2 тис. на місяць "консультував" зловмисників щодо забезпечення безперешкодної діяльності. До цього він працював у іншому правоохоронному органі, де саме і займався протидією незаконному гральному бізнесу, а потім вирішив перенести "підробіток" на нову роботу", - повідомили в бюро розслідувань.

Так, працівники ДБР затримали детектива БЕБ під час отримання чергової "винагороди" в $1,2 тис. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди та бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 365-3 КК України).

"Також проведено 13 обшуків за адресами проживання фігурантів та об’єктів незаконних гральних закладів на території м. Києва. Працівники ДБР вилучили багато готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку", - мовиться в тексті пресслужби.