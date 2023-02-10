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До Центрального апарату Держмитниці та 8 регіональних митниць прийшли з обшуками

10 лютого, 2023 п'ятниця
09:26
Кримінал обшуки на митниці

10 лютого працівники ДБР та СБУ проводять спільну операцію - обшуки по всій вертикалі митниці

Про це передають пресслужби ДБР, СБУ та ОГПУ.

Так, ДБР та СБУ у взаємодії з Офісом генерального прокурора проводять сьогодні масштабну спецоперацію. Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована.

За даними ОГПУ, керівництво Держмитслужби України та регіональних митниць налагодили стійкі схеми незаконного ухилення імпортерами від сплати податків та мінімізації митних платежів під час ввезення товарів на митну територію України і подальший випуск у вільний обіг. 

"Це робилося, у тому числі шляхом підміни номенклатури (коду УКТЗЕД) товару, приховування його походження, реальної вартості", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем.

Після завершення першочергових слідчих дій буде надана більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.

  • 2 лютого слідчі ДБР провели обшуки у приміщенні Одеської ОВА. А СБУ затримала чиновника Одеської військової адміністрації, який вимагав гроші з підприємців.

Україна
митниця
СБУ
ДБР
Офіс генпрокурора
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