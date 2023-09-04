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CBS: США мають намір передати Україні $1 млрд підсанкційних російських активів

4 вересня, 2023 понедiлок
08:39
Економіка

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США конфіскували незаконні російські активи на суму понад $1 млрд і тепер шукають можливість направити ці кошти в Україну

Про це повідомляє CBS.

"Ми зупиняли польоти літаків у Швейцарії та на Близькому Сході. Ми заарештовували контрабандистів в Італії, Німеччині, Латвії. Ми пред’явили звинувачення тим, хто відмивав гроші у Великій Британії. Таким чином ми показали, що їм не вдасться нічого приховати", - заявила заступниця генерального прокурора США  Ліза Монако.

Офіс Лізи Монако керує  робочою групою KleptoCapture, підрозділом, що був створений у березні 2022 року для застосування санкцій проти російських олігархів і пошуку їхніх прихованих активів по всьому світу. У Монако заявили, що ці зусилля базуються на тісній співпраці з іноземними партнерами. 

У офісі Монако впевнені у необхідності співпраці з міжнародними союзниками і партнерами. 

"Нам потрібна їхня співпраця в розслідуваннях — і ми її отримуємо. Ми бачимо це справді безпрецедентне, активне міжнародне співтовариство, яке збирається разом, щоб ізолювати режим Путіна, щоб засудити його неймовірну жорстокість проти українського народу".

Минулого року міністерство юстиції США арештувало на Фіджі суперяхту вартістю 300 мільйонів доларів, яка належала російському олігарху Сулейману Керімову, на підставі ймовірної причини порушення законодавства США, зокрема закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відмивання грошей і змови.

Мін'юст США також вимагало арешту яхти біля берегів Іспанії вартістю 90 мільйонів доларів , яка належала олігарху Віктору Вексельбергу. У цьому випадку порушеннями були шахрайство, відмивання грошей і санкції.  

І Керімов, і Вексельберг потрапили під індивідуальні санкції міністерства фінансів США.

Зокрема, торік сенат США включив поправку до загального законопроєкту про витрати, щоб використовувати деякі з цих конфіскованих російських активів для допомоги Україні у її війні з Росією.

  • Після 10-го пакету санкцій, які змусили банки оприлюднити інформацію про розмір своїх активів, Європейський Союз заблокував понад €200 млрд активів центрального банку Росії відтоді, як Москва здійснила повномасштабне вторгнення в Україну

Новини
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
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