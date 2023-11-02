Чалий: Війна РФ з Україною де-факто перетворюється на війну світового виміру

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Прямо зараз розгортається боротьба на різних напрямках. В тому числі в ООН і в різних організаціях та кібервійні, де дуже активну участь бере Північна Корея, Іран, РФ. Це війна, яка нам невидима, але її можна назвати світовою. Вона розгорнулась дуже швидко, атаки і контратаки відбуваються постійно. Тому нашу спільну перемогу на цьому етапі можна будувати, подолавши не лише РФ, а саме наміри всіх цих країн зруйнувати світ. Тому війна РФ з Україною де-факто перетворюється вже у розумінні цих "гравців" на війну світового виміру", - зазначив Чалий.

Зараз світ дуже стрімко ділиться на дві частині, каже дипломат.

"Виникає питання чи країни готові виконувати Статут ООН, підтримувати правила, які були узгоджені багато десятиліть тому. Чи навпаки, країни хочуть цей порядок підірвати зсередини для того, щоб нав'язати свою модель світу, яка вже заявлена. В цій моделі, без різниці, ти терорист, чи ти їсиш людей, в буквальному розумінні цього слова, ще такі є лідери в деяких країнах. Тому я думаю, що ця вісь якраз по диктаторських, авторитарних режимах з однієї сторони і режимах, які сповідують правила і міжнародне право", - додав Чалий.