Полковник Грант розповів, які події можуть привести до Третьої світової війни
Полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант вважає, що є лише дві події, які можуть привести до Третьої світової війни
Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Події, які відбуваються у світі - це ще далеко не поріг Третьої світової війни. Це все скидається скоріше на другу холодну війну. Не спостерігаю, що Росія збирається, чи готується воювати з НАТО. Вони розуміють, що це було б помилкою. На цей час є лише дві речі, які можуть привести нас до Третьої світової війни - це напад на НАТО або напад Китаю на Тайвань", - пояснив Грант.
За словами військового експерта, наразі є неможливим географічне воєнне розширення.
"Ситуація на Близькому Сході може залишатися автономною. Звичайно, якщо Іран вирішить використати ядерну бомбу, то це все змінить. Використання ядерної зброї без сумніву змінило б усе. Але наразі я просто не бачу такої перспективи. Ми побачимо продовження битви між Росією та Україною, а також між Ізраїлем та ХАМАСом, і, можливо, навіть із Хезболлою. Втім, не думаю, що зараз можливе географічне воєнне розширення. Чесно кажучи й Китай не готовий до цього", - підкреслив Грант.
- Президент США Джо Байден виступив у ніч із 19 на 20 жовтня за київським часом із промовою стосовно війни в Україні та Ізраїлі. При цьому він порівняв російського диктатора Володимира Путіна з ХАМАСом.
- Представники США та Ізраїлю обговорюють майбутнє сектора Гази після витіснення ХАМАСу. Одна з можливих опцій - створення тимчасового уряду з підтримкою ООН та арабських урядів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе