Полковник Грант розповів, які події можуть привести до Третьої світової війни

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Події, які відбуваються у світі - це ще далеко не поріг Третьої світової війни. Це все скидається скоріше на другу холодну війну. Не спостерігаю, що Росія збирається, чи готується воювати з НАТО. Вони розуміють, що це було б помилкою. На цей час є лише дві речі, які можуть привести нас до Третьої світової війни - це напад на НАТО або напад Китаю на Тайвань", - пояснив Грант.

За словами військового експерта, наразі є неможливим географічне воєнне розширення.

"Ситуація на Близькому Сході може залишатися автономною. Звичайно, якщо Іран вирішить використати ядерну бомбу, то це все змінить. Використання ядерної зброї без сумніву змінило б усе. Але наразі я просто не бачу такої перспективи. Ми побачимо продовження битви між Росією та Україною, а також між Ізраїлем та ХАМАСом, і, можливо, навіть із Хезболлою. Втім, не думаю, що зараз можливе географічне воєнне розширення. Чесно кажучи й Китай не готовий до цього", - підкреслив Грант.