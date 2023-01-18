"Час настав": голова Євроради заявив про необхідність негайно надати Україні танки
Голова Європейської ради Шарль Мішель виступив за постачання Україні танків і наголосив, що це треба зробити якомога швидше
Про це він сказав у середу на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі.
"Час настав. Україна нагально потребує більшої кількості озброєнь. Я особисто за постачання танків Україні", - заявив Мішель.
Він зазначив, що Євросоюз допомагатиме Україні "стільки, скільки знадобиться".
"Ми продовжимо допомагати Україні у військовому плані, і ми збільшимо можливості Європейського фонду миру", - пообіцяв голова Євроради.
- Україна отримає 14 одиниць британських танків Challenger 2, близько 300 одиниць бронетехніки різних типів, артилерію та високоточні ракети.
- Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.
- 17 січня Фінляндія також заявила про готовність узяти участь у коаліції країн, які передадуть Україні танки Leopard.
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