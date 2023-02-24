Час перемовин про припинення війни між Росією та Україною ще не настав, – Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що момент для справедливих переговорів про припинення війни Росії проти України наразі не настав
Про це, як пише "Німецька хвиля", він заявив у інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF у четвер, 23 лютого.
Олаф Шольц зазначив, що зараз Росія розуміє під переговорами лише капітуляцію України, тому перемовини не матимуть результату.
"Якщо сказати, що зараз мають початися переговори, то це ні до чого не призведе. Потрібно розуміти, що російський президент наразі допускає лише одну форму переговорів, а саме – що хтось беззастережно капітулює і він доб'ється виконання всіх своїх цілей", – сказав Шольц.
Олаф Шольц висловив сподівання на те, що колись настане момент, коли справедливі переговори стануть можливими, прийнятними для українців і приведуть до правильних результатів.
Водночас канцлер Німеччини додав, що він має намір і надалі розмовляти з Путіним, щоб "пояснити йому, що все насправді не так, як він це бачить". У такий спосіб він відреагував на петицію "Маніфест миру" представниці Лівої партії Сари Ваґенкнехт і поборниці прав жінок Алісе Шварцер. У петиції висловлено протест проти постачання озброєнь Україні та міститься заклик до переговорів.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.23
Купівля 39.23Продаж 39.88
-
EUR
Купівля 41.15Продаж 42.07
- Актуальне
- Важливе