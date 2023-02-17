Канцлер Німеччини Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки Україні, зробити це зараз
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні
Про це канцлер сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
Стало відомо, що під час виступу Шольц заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство у сфері безпеки.
"Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина", - сказав Шольц.
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Він також закликав партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, зробити це.
"Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут у Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики", - заявив канцлер Німеччини.
- Нагадаємо, раніше журналісти видання Spiegel стверджували, що Україна має отримати 80 танків від західних партнерів: два батальйони Leopard можуть бути в ЗСУ вже наприкінці березня.
- Так званий весняний пакет зброї для України від Німеччини вже в дорозі. У ФРН пріоритетом вважають зміцнення української протиповітряної оборони. А міністр оборони ФРН Борис Пісторіус скептично відгукнувся про можливість швидкого формування батальйону сучасних танків Leopard 2A6 в Україні. Поки що готуються лише 14 танків від Німеччини і ще три - від Португалії. Подальші постачання танків Leopard іншими країнами зараз, за його словами, не обговорюються.
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