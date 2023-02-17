Канцлер Німеччини Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки Україні, зробити це зараз

Про це канцлер сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Стало відомо, що під час виступу Шольц заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство у сфері безпеки.

"Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина", - сказав Шольц.

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Він також закликав партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, зробити це.

"Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут у Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики", - заявив канцлер Німеччини.