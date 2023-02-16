Україна поки що не отримає обіцяної кількості модифікованих танків Leopard 2, - міноборони Німеччини
За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, зараз Україна може отримати менш ніж батальйон модифікованих танків Leopard 2A6, хоча мовилося про два
Про це заявив міністр оборони Німеччини, передає Spiegel.
За словами Бориса Пісторіуса, на зустрічі так званої танкової коаліції з боку інших країн не було взято нових зобов'язань щодо танків Leopard 2A6.
"Чисельності батальйону ми не досягнемо", – визнав політик.
Як зазначив міністр оборони ФРН, станом на сьогодні зобов'язання передати танки Leopard 2A6 взяли на себе тільки Німеччина й Португалія: 14 та 3 танки відповідно. Польща готова передати майже 30 танків, однак більш застарілих Leopard 2A4. Швеція поки вивчає питання щодо того, чи зможе вона передати цю техніку та в якому обсязі.
- Нагадаємо, раніше журналісти видання Spiegel стверджували, що Україна має отримати 80 танків від західних партнерів: два батальйони Leopard можуть бути в ЗСУ вже наприкінці березня.
- Так званий весняний пакет зброї для України від Німеччини вже в дорозі. У ФРН пріоритетом вважають зміцнення української протиповітряної оборони. А міністр оборони ФРН Борис Пісторіус скептично відгукнувся про можливість швидкого формування батальйону сучасних танків Leopard 2A6 в Україні. Поки що готуються лише 14 танків від Німеччини і ще три - від Португалії. Подальші постачання танків Leopard іншими країнами зараз, за його словами, не обговорюються.
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