Про це заявив міністр оборони Німеччини, передає Spiegel.

За словами Бориса Пісторіуса, на зустрічі так званої танкової коаліції з боку інших країн не було взято нових зобов'язань щодо танків Leopard 2A6.

"Чисельності батальйону ми не досягнемо", – визнав політик.

Як зазначив міністр оборони ФРН, станом на сьогодні зобов'язання передати танки Leopard 2A6 взяли на себе тільки Німеччина й Португалія: 14 та 3 танки відповідно. Польща готова передати майже 30 танків, однак більш застарілих Leopard 2A4. Швеція поки вивчає питання щодо того, чи зможе вона передати цю техніку та в якому обсязі.