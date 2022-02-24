Частина Херсонської області – під окупацією
Під керівництво ворога перейшли державні структури Генічеського району, також місто Олешки під контролем російських військ.
Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.
За даними від РДА в телефонному режимі:
Генічеський район: усі державні структури перейшли під контроль загарбників. Техніка стоїть в самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку виїжджаючих на приналежність до збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.
Скадовський район: колона військової техніки стоїть в районі Широке, не рухається. У місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.
Бериславський район: велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та направилась в бік Великої Олександрівки. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. Техніка в місті Берислав відсутня.
Каховський район: військова техніка стоїть в місті Нова Каховка. Захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.
Херсонський район: Інформація часткова. Олешки під контролем російських військ. Знищені військові об’єкти авіацією противника. Переправа через р. Дніпро під контролем загарбників.
ДСНС: служба переведена в режим підвищеної готовності. Працюють позмінно. Всі районні управління функціонують в такому ж режимі. Тримають постійний зв’язок з медичною службою. Зі слів начальника ОКЦ реагують на всі виклики. Нестачі сил та засобів немає.
Медична служба: Інформація про виклики на НС 24.02.2022 станом на 15:00 (з наростанням). Всього викликів - 23, постраждалих - 33, з них 4 дитини; військовослужбовців - 17. Загиблих - 13, з них 2 дитини, військовослужбовці - 9. Херсон
Протягом дня триває жителів Херсонщини періодично повідомляють щодо введення режиму воєнного стану, порядку укриття в захисних спорудах, порядку дій під час різноманітних надзвичайних ситуацій і бойових дій. Повідомлення здійснюють через офіційні засоби масової інформації.
- Нагадаємо, окупанти з території Білорусі увійшли в Чорнобильську зону: триває бій, можлива ядерна катастрофа.
- Цьому передував ракетний обстріл – з території Республіки Білорусь випущено чотири балістичні ракети в південно-західному напрямку, про що повідомив головнокомандувач ЗС України.
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