Частина Одеси залишилась без світла через аварію
Місцеві жителі мікрорайону Черемушки в місті Одеса 4 липня тимчасово залишилися без електропостачання через аварію на високовольтній підстанції
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Зазначається, що 4 липня о 13:57 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси.
"Без світла тимчасово залишилися клієнти, що проживають в мікрорайоні Черемушки Хаджибейського району міста", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що енергетики вже працюють над усуненням аварії. У міській раді обіцяють повідомити додатково про повернення світла.
- Унаслідок російських атак без світла залишаються частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.
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