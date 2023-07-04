Частина Одеси залишилась без світла через аварію

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зазначається, що 4 липня о 13:57 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси.

"Без світла тимчасово залишилися клієнти, що проживають в мікрорайоні Черемушки Хаджибейського району міста", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що енергетики вже працюють над усуненням аварії. У міській раді обіцяють повідомити додатково про повернення світла.