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Частина Одеси залишилась без світла через аварію

4 липня, 2023 вiвторок
15:06
Суспільство світло

Місцеві жителі мікрорайону Черемушки в місті Одеса 4 липня тимчасово залишилися без електропостачання через аварію на високовольтній підстанції

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зазначається, що 4 липня о 13:57 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси.

"Без світла тимчасово залишилися клієнти, що проживають в мікрорайоні Черемушки Хаджибейського району міста", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що енергетики вже працюють над усуненням аварії. У міській раді обіцяють повідомити додатково про повернення світла.

  • Унаслідок російських атак без світла залишаються частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.
Україна
Одеса
Енергія
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