Про це 4 липня повідомляє Міненерго.

Зазначається, що у Донецькій області через обстріли росіян знеструмлено шахту, ведуться відновлювальні роботи.

"Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

Знеструмлення через погодні умови

Відомо, що через несприятливі погодні умови без світла тимчасово залишалися споживачі в Київській, Кіровоградській, Одеській, Чернігівській областях. Станом на 4 липня всі регіони заживлені.

Наразі ще залишаються знеструмленими 2 населених пункти в Сумській і 8 – у Черкаській областях.

Зокрема у Закарпатській області через негоду тимчасово знеструмлювалася лінія міждержавного з'єднання з Молдовою 110 кВ. Наразі всіх споживачів заживлено через резервні потужності.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Зазначається, що наразі все ще триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби.

У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Ситуація в інших областях

Через технологічні порушення знеструмлено частину споживачів у Київській області.

У Сумській області стався нещасний випадок. При спробі відремонтувати обірваний провід від опори до будинку місцевий мешканець самовільно піднявся на опору, де був смертельно уражений електрострумом.