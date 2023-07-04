Через ворожі обстріли без світла залишається частина мешканців 6 областей
Унаслідок російських атак без світла залишаються частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях
Про це 4 липня повідомляє Міненерго.
Зазначається, що у Донецькій області через обстріли росіян знеструмлено шахту, ведуться відновлювальні роботи.
"Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.
Знеструмлення через погодні умови
Відомо, що через несприятливі погодні умови без світла тимчасово залишалися споживачі в Київській, Кіровоградській, Одеській, Чернігівській областях. Станом на 4 липня всі регіони заживлені.
Наразі ще залишаються знеструмленими 2 населених пункти в Сумській і 8 – у Черкаській областях.
Зокрема у Закарпатській області через негоду тимчасово знеструмлювалася лінія міждержавного з'єднання з Молдовою 110 кВ. Наразі всіх споживачів заживлено через резервні потужності.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Зазначається, що наразі все ще триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби.
У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Ситуація в інших областях
Через технологічні порушення знеструмлено частину споживачів у Київській області.
У Сумській області стався нещасний випадок. При спробі відремонтувати обірваний провід від опори до будинку місцевий мешканець самовільно піднявся на опору, де був смертельно уражений електрострумом.
- Наразі енергосистема України працює стабільно, відбуваються планові ремонти пошкодженого обладнання. Однак у пікові години споживання час від часу застосується імпорт електроенергії з інших країн, аби зберегти стабільність системи. В Укренерго дали поради українцям, які прилади не варто вмикати у вечірні години, аби зберегти баланс в енергосистемі.
- У ГУР не виключають масованих ракетно-дронових атак на українську енергетичну інфраструктуру цієї осені, а Україна все ще має недостатньо засобів ППО.
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