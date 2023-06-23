Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

"Ми не виключаємо такої можливості (ударів по енергетичній інфраструктурі, - ред.). По-перше, як я вже сказав, виробництво (ракет, - ред.) є", - сказав він.

Представник ГУР зазначив, що минулу зиму Україна пережила нормально, енергосистема вистояла, отже, окупанти не досягли бажаних результатів. Відтак можуть спробувати ще раз. Україна мусить нарощувати протиповітряну оборону, адже її територія дуже велика і наявних засобів ППО поки що недостатньо для прикриття всіх областей.

"Ми готуємося. Ми розуміємо цю проблему, розуміють цю проблему і наші партнери. І, повторюся, протиповітряна оборона – це один із пріоритетів на сьогодні для підвищення спроможності Збройних Сил України", - наголосив Скібіцький.