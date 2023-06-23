У ГУР не виключають імовірності нових російських атак на енергетичну інфраструктуру України восени
Масовані ракетно-дронові атаки на українську енергетичну інфраструктуру можуть повторитись цієї осені, а Україна все ще має недостатньо засобів ППО
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.
"Ми не виключаємо такої можливості (ударів по енергетичній інфраструктурі, - ред.). По-перше, як я вже сказав, виробництво (ракет, - ред.) є", - сказав він.
Представник ГУР зазначив, що минулу зиму Україна пережила нормально, енергосистема вистояла, отже, окупанти не досягли бажаних результатів. Відтак можуть спробувати ще раз. Україна мусить нарощувати протиповітряну оборону, адже її територія дуже велика і наявних засобів ППО поки що недостатньо для прикриття всіх областей.
"Ми готуємося. Ми розуміємо цю проблему, розуміють цю проблему і наші партнери. І, повторюся, протиповітряна оборона – це один із пріоритетів на сьогодні для підвищення спроможності Збройних Сил України", - наголосив Скібіцький.
- Наразі енергосистема України працює стабільно, відбуваються планові ремонти пошкодженого обладнання. Однак у пікові години споживання час від часу застосується імпорт електроенергії з інших країн, аби зберегти стабільність системи. В Укренерго дали поради українцям, які прилади не варто вмикати у вечірні години, аби зберегти баланс в енергосистемі.
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