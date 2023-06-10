Частина російських військ тримає оборону, а частина відступає, - британська розвідка
На тлі збільшення повідомлень про втрати окупантів деякі підрозділи російських військ відступають, водночас деякі їхні підрозділи проводять надійні маневрові оборонні операції
Про це інформує міноборони Великої Британії.
"Російські результати неоднозначні: деякі підрозділи, ймовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші відступили в певному безладі на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян, коли вони відходять через власні мінні поля", - ідеться в повідомленні.
Британські розвідники зазначають, що військово-повітряні сили Росії були надзвичайно активні над південною частиною України. Там, за їхніми словами, повітряний простір більше відкритий для ворожої авіації, ніж в інших частинах країни.
"Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними", - зазначають в міноборони Великої Британії.
Водночас британська розвідка зазначає, що за останні 48 годин у кількох секторах на сході та півдні України відбувалися значні українські операції.
"На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони. В інших – український прогрес був повільнішим", - наголосили в розвідці.
- 10 червня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські військові розвивають контрнаступ на чотирьох основних напрямках, де досягають суттєвих успіхів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе