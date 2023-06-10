Про це інформує міноборони Великої Британії.

"Російські результати неоднозначні: деякі підрозділи, ймовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші відступили в певному безладі на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян, коли вони відходять через власні мінні поля", - ідеться в повідомленні.

Британські розвідники зазначають, що військово-повітряні сили Росії були надзвичайно активні над південною частиною України. Там, за їхніми словами, повітряний простір більше відкритий для ворожої авіації, ніж в інших частинах країни.

"Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними", - зазначають в міноборони Великої Британії.

Водночас британська розвідка зазначає, що за останні 48 годин у кількох секторах на сході та півдні України відбувалися значні українські операції.

"На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони. В інших – український прогрес був повільнішим", - наголосили в розвідці.