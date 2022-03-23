Частини Чернігова просто не існує. Російські окупанти перекидають війська з інших напрямків у бік Маріуполя, - Денисенко

Держслужбовець зробив це в етері Еспресо.TV.



"Ситуація в Чернігові дуже складна. Частини міста на цей момент уже просто не існує. Але це ще блокада і не оточення. Хоча ми розуміємо, що для росіян це одна з ключових точок на сьогодні. Ситуація у місті напружена, кожного дня йдуть бої, кожного дня українські воїни збивають мінімум по одному ворожому літаку", - зазначив Денисенко.



На думку радника міністра, Росія не має інших варіантів ведення війни, окрім стратегії Алеппо.



"Іншої стратегії у росіян взагалі не існує. Вони використовують цю тактику в усіх містах, до яких підходять. Тобто масою живої сили задавити противника, не зважаючи на кількість трупів. Сьогоднішні, вчорашні перехоплення розмов свідчать про втрати противника у певних боях по 300-500 людей. Але окупантам на це глибоко плювати. Вони далі намагаються обстрілами знищувати будь-яку цивільну та гуманітарну інфраструктуру", - зауважив Вадим Денисенко.



Держслужбовець додав, що російські окупанти почали перекидати техніку з інших напрямків у бік Маріуполя.



"Ми бачимо, як їхня знаменита "Z" пишеться по верху маркувань інших напрямків. По суті, росіяни намагаються робити перегрупування таким чином, що ключова точка для них на сьогоднішній момент - Маріуполь", - наголосив Денисенко.



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