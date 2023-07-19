Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, дощі пройдуть хоча й у різний час доби, проте практично повсюди в Україні.

Де в четвер похолодає

Протягом дня температура повітря становитиме в більшості областей України +23+29 градусів, на півдні місцями буде до +30+32 градусів.

"Невеликий острівець холоднішої погоди вигулькне завтра на Дніпропетровщині, Полтавщині та навколо Кропивницького - тимчасово завтра там +19+23 градуси", - написала Діденко.

Що в Києві

У Києві 20 липня мінімальна температура повітря становитиме +15+17 градусів, максимальна +26+28 градусів. Дощ із грозою можливий завтра ввечері.

Яким буде кінець тижня

У п'ятницю буде переважно без опадів, у суботу - часом дощі та похолодання у північних областях, а далі знову підвищення температури повітря.