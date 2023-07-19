Частину України 20 липня очікує приємна прохолода: прогноз погоди від Наталки Діденко
Практично в усіх областях України 20 липня пройдуть короткочасні дощі. Не зачепить хіба Крим і Приазов'я
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, дощі пройдуть хоча й у різний час доби, проте практично повсюди в Україні.
Де в четвер похолодає
Протягом дня температура повітря становитиме в більшості областей України +23+29 градусів, на півдні місцями буде до +30+32 градусів.
"Невеликий острівець холоднішої погоди вигулькне завтра на Дніпропетровщині, Полтавщині та навколо Кропивницького - тимчасово завтра там +19+23 градуси", - написала Діденко.
Що в Києві
У Києві 20 липня мінімальна температура повітря становитиме +15+17 градусів, максимальна +26+28 градусів. Дощ із грозою можливий завтра ввечері.
Яким буде кінець тижня
У п'ятницю буде переважно без опадів, у суботу - часом дощі та похолодання у північних областях, а далі знову підвищення температури повітря.
- На середу Наталка Діденко прогнозувала сонячну й суху погоду.
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