Частину України може вкрити пилова буря з Африки, - кліматолог

Про це розповіла завідувач відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в коментарі Укрінформу.

"У Сахарі черговий раз утворилась пилова буря, але вона Україну майже не зачіпає, тільки краєм. Може захопити західні та трохи північні області", - зазначила вона.

За словами Балабух, жодних негативних наслідків від цієї пилової бурі в Україні не буде, бо концентрація пилу буде дуже незначна.

Вона також додала, що в Україні спостерігається антициклональна спекотна погода протягом останніх тижнів, але найближчим часом пройдуть дощі, які також "вимиють" пил з атмосфери.

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