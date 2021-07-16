Частину України може вкрити пилова буря з Африки, - кліматолог
Пилова буря, яка насувається на Європу із Сахари, може зачепити частину західних і північних областей України
Про це розповіла завідувач відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в коментарі Укрінформу.
"У Сахарі черговий раз утворилась пилова буря, але вона Україну майже не зачіпає, тільки краєм. Може захопити західні та трохи північні області", - зазначила вона.
За словами Балабух, жодних негативних наслідків від цієї пилової бурі в Україні не буде, бо концентрація пилу буде дуже незначна.
Вона також додала, що в Україні спостерігається антициклональна спекотна погода протягом останніх тижнів, але найближчим часом пройдуть дощі, які також "вимиють" пил з атмосфери.
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