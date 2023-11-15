Частка росіян, які виступають за перемовини з Україною, вперше перевищила кількість тих, хто прагне продовження війни, - росЗМІ

Про це пише видання "Медуза", посилаючись на результати соцопитування дослідницької групи Russian Field, в якому взяли участь понад 1600 осіб.

Зазначається, що продовження війни частіше підтримують чоловіки та респонденти віком від 45 років, як правило фінансово забезпечені.

За даними дослідження, 74% респондентів підтримали підписання мирної угоди Путіним "вже завтра". Вище цей показник був лише після початку мобілізації восени 2022 року – тоді за підписання мирної угоди виступили 75% учасників опитування.

Попри це, росіяни не дійшли спільної думки про те, що саме має включати мирний договір. 10% виступили за "повернення до мирного життя, припинення кровопролиття". Інші учасники розділилися на безліч груп, серед яких капітуляція України (6%) та повернення до кордонів 1991 року (3%)

Окрім того, 56% опитаних вважають, що Росія веде війну успішно, 25% - що ні.