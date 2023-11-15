Частка росіян, які виступають за перемовини з Україною, вперше перевищила кількість тих, хто прагне продовження війни, - росЗМІ
Частка росіян, які виступають за перемовини з Україною, склала 48% - це вперше, коли вона перевищила частку тих, хто прагне продовження війни - таких наразі 39%
Про це пише видання "Медуза", посилаючись на результати соцопитування дослідницької групи Russian Field, в якому взяли участь понад 1600 осіб.
Зазначається, що продовження війни частіше підтримують чоловіки та респонденти віком від 45 років, як правило фінансово забезпечені.
За даними дослідження, 74% респондентів підтримали підписання мирної угоди Путіним "вже завтра". Вище цей показник був лише після початку мобілізації восени 2022 року – тоді за підписання мирної угоди виступили 75% учасників опитування.
Попри це, росіяни не дійшли спільної думки про те, що саме має включати мирний договір. 10% виступили за "повернення до мирного життя, припинення кровопролиття". Інші учасники розділилися на безліч груп, серед яких капітуляція України (6%) та повернення до кордонів 1991 року (3%)
Окрім того, 56% опитаних вважають, що Росія веде війну успішно, 25% - що ні.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заклики до переговорів з Росією та заявив, що Україна не потрапить у цю пастку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.27 Купівля 37.27Продаж 37.82
- EUR Купівля 39.91Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе