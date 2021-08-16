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Чаусу продовжили цілодобовий домашній арешт до жовтня

16 серпня, 2021 понедiлок
18:17
Кримінал Микола Чаус

Вищий антикорупційний суд залишив екссуддю Миколу Чауса під цілодобовим домашнім арештом

Про це повідомив його адвокат Ростислав Кравець у Telegram.

"Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора і сторони захисту залишили без задоволення, а рішення без змін", - написав він.

16 серпня розглядали апеляції щодо рішення ВАКС про запобіжний захід Чаусу - він перебуває на цілодобовому домашньому арешті.
 

 

Так, Чаусу продовжили домашній арешт ще на 60 діб. Він перебуватиме під домашнім арештом до 15 жовтня 2021 року.

 

  • Зазначимо, що детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч у 2016 році. Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що арештовував Геннадія Корбана.
  • На початку квітня цього року Миколу Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Як з’ясувало "Слідство.Інфо" спільно з колегами з RISE Moldova, до цієї спецоперації можуть бути причетні українські розвідники та силовики. Досі про його місце перебування нічого не відомо.
  • 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
  • 3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".
  • 4 серпня ВАКС відправив Чауса під домашній арешт.

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домашній арешт
Микола Чаус
ВАКС
Ростислав Кравець
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