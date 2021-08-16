Чаусу продовжили цілодобовий домашній арешт до жовтня

Про це повідомив його адвокат Ростислав Кравець у Telegram.



"Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора і сторони захисту залишили без задоволення, а рішення без змін", - написав він.



16 серпня розглядали апеляції щодо рішення ВАКС про запобіжний захід Чаусу - він перебуває на цілодобовому домашньому арешті.



Так, Чаусу продовжили домашній арешт ще на 60 діб. Він перебуватиме під домашнім арештом до 15 жовтня 2021 року.





Зазначимо, що детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч у 2016 році. Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що арештовував Геннадія Корбана.

На початку квітня цього року Миколу Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Як з’ясувало "Слідство.Інфо" спільно з колегами з RISE Moldova, до цієї спецоперації можуть бути причетні українські розвідники та силовики. Досі про його місце перебування нічого не відомо.

30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.

3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС відправив Чауса під домашній арешт.