ВАКС відправив Чауса під домашній арешт
Екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса відправили під домашній арешт
Про це йдеться у коментарі пресслужби ВАКС РБК-Україна.
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 4 серпня.
Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
- Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.
- Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.
- 1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.
- 3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".
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