ВАКС відправив Чауса під домашній арешт

Про це йдеться у коментарі пресслужби ВАКС РБК-Україна.



Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 4 серпня.



Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.

Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.

Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.

1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.

3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".