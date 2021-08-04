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ВАКС відправив Чауса під домашній арешт

4 серпня, 2021 середа
23:00
Суспільство Микола Чаус

Екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса відправили під домашній арешт

Про це йдеться у коментарі пресслужби ВАКС РБК-Україна.

Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 4 серпня.

Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.

  • Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса. 
  • Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.
  • Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.
  • 1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.
  • 3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".

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Микола Чаус
ВАКС
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