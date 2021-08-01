Адвокат Чауса каже, що нарешті знайшов свого підзахисного
Адвокат скандального екссудді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг сьогодні, 1 серпня 2021 року, поспілкуватися з клієнтом
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Микола Чаус знайдений й на скільки це можливо, він у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу і повірте вона йому потрібна", - написав адвокат в своєму ТГ-каналі.
Кравець зазначив, що Чаус знаходиться під опікою Служби безпеки України й наразі не має процесуального статусу затриманого.
При цьому він додав, що ситуація, що склалася, виглядає нечуваною.
"Маю велику надію, що перші особи держави знайдуть в собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини вирішити це питання", - заявив Ростислав Кравець.
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