НАБУ затримало екссуддю Чауса

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.



"У лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди. Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити ВАКС (засідання призначено на 14:00)", - йдеться у повідомленні.



До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.



Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.

Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.

Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.

1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.