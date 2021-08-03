НАБУ затримало екссуддю Чауса
У лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
"У лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди. Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити ВАКС (засідання призначено на 14:00)", - йдеться у повідомленні.
До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
- Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
- Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.
- Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.
- 1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.
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