ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді
1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність
Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.
За повідомленням, Національне антикорупційне бюрю надало клопотання щодо обрання запобіжного заходу Чаусу.
"Розгляд зазначеного клопотання було розпочато 01 серпня 2021 року, проте, у зв’язку із відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня 2021 року о 14:00", - заявили у ВАКС.
- Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
- Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.
- Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.
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