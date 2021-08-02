ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді

Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.



За повідомленням, Національне антикорупційне бюрю надало клопотання щодо обрання запобіжного заходу Чаусу.



"Розгляд зазначеного клопотання було розпочато 01 серпня 2021 року, проте, у зв’язку із відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня 2021 року о 14:00", - заявили у ВАКС.

Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.

Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.

Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.