ЧC-2022: Степаненко не зіграв проти Казахстану через сендвічі
Футболіст збірної України Тарас Степаненко пропустив відбірковий матч чемпіонату світу-2022 проти Казахстану через отруєння
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За словами пресаташе збірної України Олександра Гливинського, півзахисник отруївся під час перельоту.
"Тарас, на жаль, отруївся. Припускаємо, що, можливо, сендвічами під час перельоту. У нього піднялася температура. Зараз ситуація нормалізувалася, температура в нормі, але Тарас знесилений. Він не міг бути готовий до цього матчу, але буде відновлюватися. Розраховуємо, що до матчу з Францією буде готовий", - сказав Гливинський.
Україна зіграє проти Франції 4 вересня у Києві. Матч з Казахстаном наша команда звела унічию 2:2.
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Нагадаємо, 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України зіграла внічию проти Казахстану.
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