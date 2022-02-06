Чеченці започаткували новий рух проти Кадирова

На це звертають увагу незалежні від РФ кавказькі видання, інформує Еспресо.TV.



"Чеченські силовики вважають синів колишнього судді Сайді Янгулбаєва причетними до створення та модерування опозиційного телеграм-каналу "1ADAT", - пишуть КавказРеалії.



"1ADAT", своєю чергою, позиціонує себе як створений за мережевим принципом автономний опозиційний ісламський чеченський рух, кінцевою метою якого є притягнення Кадирова до відповідальності та вихід Чечні зі складу Росії.



Наразі "1ADAT" має понад 36 тис. підписників у Телеграмі й тисячі постійних відвідувачів на сайті, що є серйозним показником для сайту з виключно чеченською регіональною тематикою.



За оцінкою лінгвістів, більшість матеріалів готують достатньо молоді люди.



При цьому Кавказ-Центр, видання близьке до "старої" опозиції і збройного антиросійського руху опору, пояснює, чому Кадиров, як стверджується, злякався такого явища як "1ADAT".



"Кадиров поспішає "зачистити" всіх і все, бо час його господаря Путіна швидко скорочується. Він спинним мозком відчуває, що втративши "дах" йому доведеться виживати в нових умовах. І не факт, що вийде. Дуже вже Кадиров зручний "цап-відбувайло".



Можливо саме тут потрібно шукати причину раптової хвилі дикого і абсолютно позамежного лиходійства, спровокованого зростаючою панікою перед невідомістю", - зазначає ресурс.



Крім того, Кадиров, ймовірно, боїться втратити в очах Москви статус "найсильнішого" у Чечні, пояснює видання, адже "ще на початку 2000 років Путін дав зрозуміти чеченським колабораціоністам, що зробить ставку на найсильнішого, на того, хто виживе в боротьбі за статус головної маріонетки Москви".





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb