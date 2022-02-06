Чеченці започаткували новий рух проти Кадирова
Розпочате підконтрольним Кремлю керівником Чечні Рамзаном Кадировим переслідування родини колишнього федерального судді Сайді Янгулбаєва, що вилилося в публічні заклики його команди щодо "відрізання голів" та багатотисячний мітинг у Грозному, має своє пояснення
На це звертають увагу незалежні від РФ кавказькі видання, інформує Еспресо.TV.
"Чеченські силовики вважають синів колишнього судді Сайді Янгулбаєва причетними до створення та модерування опозиційного телеграм-каналу "1ADAT", - пишуть КавказРеалії.
"1ADAT", своєю чергою, позиціонує себе як створений за мережевим принципом автономний опозиційний ісламський чеченський рух, кінцевою метою якого є притягнення Кадирова до відповідальності та вихід Чечні зі складу Росії.
Наразі "1ADAT" має понад 36 тис. підписників у Телеграмі й тисячі постійних відвідувачів на сайті, що є серйозним показником для сайту з виключно чеченською регіональною тематикою.
За оцінкою лінгвістів, більшість матеріалів готують достатньо молоді люди.
При цьому Кавказ-Центр, видання близьке до "старої" опозиції і збройного антиросійського руху опору, пояснює, чому Кадиров, як стверджується, злякався такого явища як "1ADAT".
"Кадиров поспішає "зачистити" всіх і все, бо час його господаря Путіна швидко скорочується. Він спинним мозком відчуває, що втративши "дах" йому доведеться виживати в нових умовах. І не факт, що вийде. Дуже вже Кадиров зручний "цап-відбувайло".
Можливо саме тут потрібно шукати причину раптової хвилі дикого і абсолютно позамежного лиходійства, спровокованого зростаючою панікою перед невідомістю", - зазначає ресурс.
Крім того, Кадиров, ймовірно, боїться втратити в очах Москви статус "найсильнішого" у Чечні, пояснює видання, адже "ще на початку 2000 років Путін дав зрозуміти чеченським колабораціоністам, що зробить ставку на найсильнішого, на того, хто виживе в боротьбі за статус головної маріонетки Москви".
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