Чекаємо хороших новин від ЗСУ на Новий рік, - голова Луганської ОВА Гайдай

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз погода вже дозволяє рухатись важкій військовій техніці. Стовпчики термометрів опустились нижче нуля. Саме тому бойові дії на лінії фронту пришвидшиться. Ми всі побачимо, що будуть відбуватись певні рухи", - розповів Гайдай.

Очільник Луганської ОВА спрогнозував активні контрнаступальні дії ЗСУ найближчим часом.

"Зараз Збройні сили України зможуть діяти активніше. Наші війська зможуть набагато швидше рухатись, ніж кілька тижнів тому. Не варто уточнювати про напрямки, де саме слід очікувати активних дій української армії. Проте до Нового року слід очікувати гарних подарунків від Збройних сил України", - додав він.

Луганська ОВА повідомила, що окупанти в області вилучають інвалідні візки та матраци в цивільних: у лікарнях не вистачає найнеобхіднішого.

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