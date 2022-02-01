Чекали, що буде, як у в'язниці: Тренер розповів про умови, в яких збірна України живе в олімпійському селищі в Пекіні

Про це повідомляє Xsport.

За словами Уроша Велепця, він очікував, що умови у Китаї будуть набагато жорсткішими через пандемію коронавірусу.

"Ми готувалися до того, що будуть жахливі умови, як у в'язниці. Все-таки у Олімпіади є свої особливості, тим більше, коли вона проходить в Китаї. Ми були готові до того, що доведеться весь час перебувати в кімнатах і виходити тільки на тренування. Але мушу сказати, що все виявилася трохи краще. Кімнати в олімпійському селищі у нас немаленькі, що для Китаю рідкість, живемо по двоє. Поруч їдальня в 300 метрах", - розповів Велепець.

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Водночас він зауважив, що протиепідеміологічні правила на Іграх суворі.

"З кімнати без маски виходити не можна, і взагалі знімати її можна тільки під час прийому їжі, і коли спортсмен вже став на лижі. Тести на коронавірус здаємо кожен день вранці, перед тим як йти на сніданок" - сказав Велепець.

Олімпіада в Пекіні відбуватиметься з 4 до 20 лютого.



Нагадаємо, 27 січня головний тренер чоловічої збірної з біатлону словак Юрай Санітра після прильоту на Олімпіаду до Пекіну здав позитивний тест на коронавірус.

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