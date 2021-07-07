Чехія перестане надавати громадянам безкоштовні тести на COVID-19
Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех заявив, що держава у найближчі місяці перестане надавати громадянам безкоштовні COVID-тести
Про це повідомляє Seznam Zprávy, передає "РБК-Україна".
"Якщо ми знаходимося в ситуації, коли всіх можна швидко вакцинувати, то в такому випадку держава не повинна платити за тести, щоб людина могла піти в ресторан, заклад культури тощо. А якщо хтось захоче пройти тест, то йому доведеться заплатити за нього самостійно", - сказав він.
За словами міністра, громадяни, які відмовлятимуться вакцинуватись або не зможуть зробити цього за станом здоров'я, будуть самостійно сплачувати повну вартість тесту на COVID-19.
Він наголосив, що потреба у тестуванні на коронавірус повинна зменшитися у зв’язку кількістю імунізованих осіб, яка повинна збільшитися вже в цьому місяці. Войтех зазначив, що рішення про те, чи будуть безкоштовними тести на коронавірус буде прийнято до кінця літа. Після того як 1,6 млн людей отримають другу дозу вакцини.
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