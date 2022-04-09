Чехія повністю відмовиться від енергоресурсів РФ протягом п'яти років, – прем'єр

Про це повідомив прем'єр-міністр Петро Фіала, передає Reuters.

"Чеська Республіка майже повністю задовольняє свої потреби в газі за рахунок прямих або непрямих поставок з Росії і отримує приблизно половину свого імпорту сирої нафти з того ж джерела", – йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр заявив, що енергетичний сектор країни повинен змінитися повністю.

"Наша залежність від викопного палива з Росії, якою роками нехтували, являє собою одну з найбільших загроз безпеці для нашої країни. Нашою метою має бути повне позбавлення від цієї російської енергетичної петлі в найближчі п'ять років", – додав він.

Відомо, що уряд Чехії має підготувати проєкт, який передбачає відмову від газу з Росії у найближчі тижні.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення до України, Євросоюз заплатив Москві за енергоносії 35 млрд євро.