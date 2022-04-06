З початку повномасштабної війни країни ЄС заплатили Росії за енергоносії 35 млрд євро

Про це повідомляє DW.

За словами верховного представника ЄС з іноземних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, з початку повномасштабної війни в Україні ЄС заплатив Росії 35 млрд, в той час, як передав Києву озброєнь на 1 млрд євро.

"Ми повинні продовжувати озброювати Україну. Потрібно менше оплесків і більше допомоги. 1 млрд євро - це те, що ми платимо Путіну щодня за енергію, яку він нам постачає. З початку війни ми дали йому 35 млрд євро. Порівняйте це з 1 млрд євро, які ми дали Україні у вигляді озброєнь", - сказав Боррель.

2 квітня Bloomberg повідомив, що Росія у 2022 році може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв, якщо не буде запроваджено ембарго.

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