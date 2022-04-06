З початку повномасштабної війни країни ЄС заплатили Росії за енергоносії 35 млрд євро
Після початку повномасштабного російського вторгнення до України, Євросоюз заплатив Москві за енергоносії 35 млрд євро
Про це повідомляє DW.
За словами верховного представника ЄС з іноземних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, з початку повномасштабної війни в Україні ЄС заплатив Росії 35 млрд, в той час, як передав Києву озброєнь на 1 млрд євро.
"Ми повинні продовжувати озброювати Україну. Потрібно менше оплесків і більше допомоги. 1 млрд євро - це те, що ми платимо Путіну щодня за енергію, яку він нам постачає. З початку війни ми дали йому 35 млрд євро. Порівняйте це з 1 млрд євро, які ми дали Україні у вигляді озброєнь", - сказав Боррель.
- 2 квітня Bloomberg повідомив, що Росія у 2022 році може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв, якщо не буде запроваджено ембарго.
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