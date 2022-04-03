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Чехія видала біженцям з України понад 250 тисяч спеціальних віз
Станом на 2 квітня Чехія видала вимушено переселеним людям з України 257 111 спеціальних віз, які дозволяють отримати притулок
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.
Найбільше громадян тимчасово оселилося в Празі.
- Нагадаємо, у Празі запрацювала радіостанція, яка допомагає адаптуватись українським біженцям. Нова інтернет-радіостанція транслює українську та західну музику, розповідає новини України та Чехії. Також повідомляють інформацію про те, де вимушено переселені люди можуть отримати необхідні документи, як влаштуватися на роботу, чи як знайти місце для дітей у школах.
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