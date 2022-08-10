Чехія відправить 1200 військовослужбовців на східний кордон НАТО

Про це інформують Česke Noviny.

Зазначається, що 10 серпня відповідне рішення ухвалив Сенат країни. Тепер план розміщення військових має ухвалити й Палата представників.



Загалом у 2023 та 2024 роках, згідно з пропозицією уряду, у закордонних відрядженнях можуть служити до 1362 військових. Поточні місії діють до кінця цього року.



Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила сенаторам, що на цей план значно вплинула російська агресія проти України.

Згідно з пропозицією, до 1200 солдатів мають діяти "в рамках посилення оборони східного кордону НАТО" в Естонії, Литві, Латвії, Польщі, Словаччині та Угорщині.



За словами міністерки, план уряду також передбачає виділення 20 солдатів "для захисту дипломатичних інтересів Чехії в Україні", які зможуть виїхати одразу після затвердження мандату та охоронятимуть посольство в Києві.

Поки що на сході альянсу Чехія діє в Литві та Латвії, а з квітня вона командує багатонаціональною бойовою групою НАТО в Словаччині.

Згідно з планом також є можливість короткочасного перебування на території Чехії військовослужбовців з інших країн НАТО в кількості до 800 осіб.

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