Чехія внесла право на озброєний самозахист в конституційне законодавство: так його не можна буде обмежити

Про це розповідає "Радіо Свобода".

До чеської "Хартії засадничих прав і свобод", яка поряд із Конституцією та низкою конституційних законів становить конституційне законодавство країни, вноситься право захищати себе й інших зі зброєю в руках.

"Право захищати своє життя чи життя іншої людини і зі зброєю в руках гарантується за умов, які визначають законом", – йдеться в тексті документу.

Тепер закон про це йде на підпис президентові Чехії. Втім, через те, що закон конституційний, голова держави не має права ветувати його.

Відтак, залежно від дати підписання, зміна набуде чинності або з 1 серпня, або з 1 вересня.

Як мовилося в пояснювальній записці до законопроєкту, "у зв’язку зі значенням права на життя, що є найбільш засадничим правом, пропозиція вважає за справедливе й символічне підвищити це право на конституційний рівень".

Нині чинне чеське законодавство вже передбачає право на захист у випадку необхідної оборони. Зміна ж має на меті забезпечити, щоб таке право стало конституційним і не могло бути обмежене майбутніми законами.

Крім того, внесення права на захист зі зброєю в руках у конституційне законодавство зміцнить позиції Чехії в переговорах про можливе подальше законодавство Євросоюзу щодо зброї.

Законопроєкт був розроблений на підставі петиції, яку підписали 102 тис. осіб. Серед підписантів – не тільки мисливці й інші власники легальної зброї, але й багато чеських державних діячів.



Петиція була відповіддю на намагання Європейської комісії обмежити володіння зброєю, зокрема й легальне, на рівні правової норми Європейського Союзу, обов’язкової для всіх країн-членів до втілення в національному законодавстві.