"Челенджери" та Олімпіада. Зеленський поспілкувався з британським прем'єром Сунаком
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з британським прем'єром Сунаком
Про це він повідомив у себе в facebook.
"У розмові з Прем’єр-міністром Великої Британії Rishi Sunak подякував за старт тренувань українських екіпажів на "Челенджерах". Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку та довгу перспективу. Окремо підкреслив: представникам агресора не місце на майбутній Олімпіаді у Парижі", - йдеться у дописі.
- 3 лютого Володимир Зеленський сказав, якщо буде пришвидшено постачання зброї, а саме далекобійної зброї, ми не тільки не відійдемо від Бахмута - ми почнемо деокупувати Донбас.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе