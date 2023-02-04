Про це він повідомив у себе в facebook.

"У розмові з Прем’єр-міністром Великої Британії Rishi Sunak подякував за старт тренувань українських екіпажів на "Челенджерах". Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку та довгу перспективу. Окремо підкреслив: представникам агресора не місце на майбутній Олімпіаді у Парижі", - йдеться у дописі.