"Челсі" без допомоги Мудрика переміг "Борусію" і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів
У другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг дортмундську "Борусію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Челсі" з рахунком 2:0. Рахім Стерлінг відкрив рахунок на 43-й хвилині, а на старті другого тайму Кай Хаверц з повторної спроби реалізував пенальті і вразив ворота "Борусії".
У першій грі в Дортмунді 15 лютого німецький клуб переміг англійців з рахунком 1:0. Українець Михайло Мудрик відіграв за "Челсі" 70 хвилин.
Сьогодні Мудрик провів всю гру на лаві запасних.
Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 17 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторний матч
7 березня
"Челсі" (Англія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 2:0
Голи: Стерлінг, 43, Хаверц, 53 (пен.)
Перший матч - 0:1
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