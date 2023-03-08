Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Челсі" з рахунком 2:0. Рахім Стерлінг відкрив рахунок на 43-й хвилині, а на старті другого тайму Кай Хаверц з повторної спроби реалізував пенальті і вразив ворота "Борусії".

У першій грі в Дортмунді 15 лютого німецький клуб переміг англійців з рахунком 1:0. Українець Михайло Мудрик відіграв за "Челсі" 70 хвилин.

Сьогодні Мудрик провів всю гру на лаві запасних.

Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 17 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторний матч

7 березня

"Челсі" (Англія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 2:0

Голи: Стерлінг, 43, Хаверц, 53 (пен.)

Перший матч - 0:1