"Челсі" переміг "Борнмут" і врятувався від вильоту з АПЛ
У 35-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" переміг "Борнмут"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Челсі" з рахунком 3:1. У ворота "Борнмута" забили Конор Галлагер, Бенуа Бадьяшиль та Жоау Фелікс.
На 21-й хвилині Матіас Вінья зрівняв рахунок і повернув "Борнмут" у боротьбу, але у другому таймі голи Бадьяшиля та Фелікса забезпечили "Челсі" перемогу".
Це перша перемога "Челсі" з 11 березня. Лондонці набрали 39 очок і за 4 матчі до кінця сезону АПЛ все ж забезпечили собі місце в англійській еліті на наступний рік. Відстань від зони вильоту складає 12 балів. "Сині" займають 11 позицію.
"Борнмут" ж займає 14 місце і має відрив від зони вильоту 9 очок.
Українець Михайло Мудрик відіграв за "Челсі" 63 хвилин і отримав жовту картку.
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Ілля Забарний провів матч на лавці запасних.
Англійська Прем'єр-ліга
35-й тур
6 травня
"Борнмут" - "Челсі" 1:3
Голи: Вінья, 21 - Галлагер, 9, Бадьяшиль, 82, Фелікс, 86
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