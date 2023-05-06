"Челсі" переміг "Борнмут" і врятувався від вильоту з АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Челсі" з рахунком 3:1. У ворота "Борнмута" забили Конор Галлагер, Бенуа Бадьяшиль та Жоау Фелікс.

На 21-й хвилині Матіас Вінья зрівняв рахунок і повернув "Борнмут" у боротьбу, але у другому таймі голи Бадьяшиля та Фелікса забезпечили "Челсі" перемогу".

Це перша перемога "Челсі" з 11 березня. Лондонці набрали 39 очок і за 4 матчі до кінця сезону АПЛ все ж забезпечили собі місце в англійській еліті на наступний рік. Відстань від зони вильоту складає 12 балів. "Сині" займають 11 позицію.

"Борнмут" ж займає 14 місце і має відрив від зони вильоту 9 очок.

Українець Михайло Мудрик відіграв за "Челсі" 63 хвилин і отримав жовту картку.

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Ілля Забарний провів матч на лавці запасних.

Англійська Прем'єр-ліга

35-й тур

6 травня

"Борнмут" - "Челсі" 1:3

Голи: Вінья, 21 - Галлагер, 9, Бадьяшиль, 82, Фелікс, 86