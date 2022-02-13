"Челсі" переміг "Палмейрас" у фіналі клубного чемпіонату світу
Англійський "Челсі" переграв бразильський "Палмейрас" та став клубним чемпіоном світу з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Абу-Дабі (ОАЕ) рахунок було відкрито на 55-й хвилині, коли за лондонців забив Ромелу Лукаку. За 9 хвилин Рафаель Вейга реалізував пенальті та відновив рівновагу.
Команди не змогли визначити переможця в основний час. Перемогу "Челсі" на 117-й хвилині овертайму приніс Кай Хаверц, який забив з одинадцятиметрового.
"Челсі" переміг "Палмейрас" 2:1 та став клубним чемпіоном світу.
Клубний ЧС-2022
Фінал
12 лютого
"Челсі" (Англія) - "Палмейрас" (Бразилія) 2:1 (1:1, 1:0 - дод. час)
Голи: Лукаку, 54, Хаверц, 117 (пен.) - Вейга, 63 (пен.)
Вилучення: Луан, 120+6 ("Палмейрас")
- 8 лютого у першому півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу "Палмейрас" переміг єгипетський "Аль-Ахлі"
- 9 лютого у другому півфіналі "Челсі" здолав "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.
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