"Челсі" переміг "Палмейрас" у фіналі клубного чемпіонату світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В Абу-Дабі (ОАЕ) рахунок було відкрито на 55-й хвилині, коли за лондонців забив Ромелу Лукаку. За 9 хвилин Рафаель Вейга реалізував пенальті та відновив рівновагу.

Команди не змогли визначити переможця в основний час. Перемогу "Челсі" на 117-й хвилині овертайму приніс Кай Хаверц, який забив з одинадцятиметрового.

"Челсі" переміг "Палмейрас" 2:1 та став клубним чемпіоном світу.

Клубний ЧС-2022

Фінал

12 лютого

"Челсі" (Англія) - "Палмейрас" (Бразилія) 2:1 (1:1, 1:0 - дод. час)

Голи: Лукаку, 54, Хаверц, 117 (пен.) - Вейга, 63 (пен.)

Вилучення: Луан, 120+6 ("Палмейрас")

8 лютого у першому півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу "Палмейрас" переміг єгипетський "Аль-Ахлі"

9 лютого у другому півфіналі "Челсі" здолав "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії.

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